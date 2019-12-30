Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: 2019'da FETÖ'den 6 bin 906 kişi için soruşturma açıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'ye yönelik davalara ilişkin açıklama yaptı.



Kocaman şu ifadeleri kullandı:

''Operasyonel güçleri kalmadı. Mücadelede iyi bir noktaya geldik. FETÖ, Türkiye'ye en çok zarar veren örgüt. Bukalemun gibi her kılığa girebiliyorlar.

FETÖ'YE YÖNELİK ANKESÖR SORUŞTURMALARI

2019'da 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı. 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. İtirafçılık oranı %45.



EKREM YETER SORUŞTURMASI (BÜLENT ARINÇ'IN DAMADI)

Bizim açımızdan doku bir dosya. Mahkeme beraat verdi. İstinafa götürdük. Kararın bozulmasını bekliyoruz. Ciddi belgeler var.''