Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: 2019'da FETÖ'den 6 bin 906 kişi için soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ''2019'da 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı, 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bin 107 kişi tutuklandı'' dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'ye yönelik davalara ilişkin açıklama yaptı.

Kocaman şu ifadeleri kullandı:

''Operasyonel güçleri kalmadı. Mücadelede iyi bir noktaya geldik. FETÖ, Türkiye'ye en çok zarar veren örgüt. Bukalemun gibi her kılığa girebiliyorlar. 

FETÖ'YE YÖNELİK ANKESÖR SORUŞTURMALARI

2019'da 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı. 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. İtirafçılık oranı %45.

EKREM YETER SORUŞTURMASI (BÜLENT ARINÇ'IN DAMADI)

Bizim açımızdan doku bir dosya. Mahkeme beraat verdi. İstinafa götürdük. Kararın bozulmasını bekliyoruz. Ciddi belgeler var.''

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