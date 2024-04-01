Ankara ETİMESGUT Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ETİMESGUT Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ETİMESGUT Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat: 03.05 itibarıyla sonuçlar



Açılan sandık oranı: %97.21



CHP adayı Erdal Beşikçioğlu : %56.60



MHP adayı Enver Demirel : %32.63​

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