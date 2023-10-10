Ankara gar saldırısının üzerinden 8 yıl geçti

NE OLMUŞTU?



Türkiye'nin siyasi tarihi açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015'te, terör örgütleri PKK ile DAEŞ, sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.



Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde, 20 Temmuz 2015'te basın açıklaması yapan gruba düzenlenen "canlı bomba" saldırısında 34 kişi öldü.



Terör örgütü DAEŞ, bu saldırının ardından 10 Ekim 2015'te bu kez Ankara Garı'nda kanlı yüzünü gösterdi ve yine sivilleri hedef aldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 100 kişi yaşamını yitirdi, 391 kişi yaralandı.



Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi, mitingi organize eden sendika ve meslek odaları grev kararı aldı.

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