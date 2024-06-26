Ankara Garı katliamı davası, 1 Temmuz'a ertelendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 101 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kasım 2016'da görülmeye başlanan davanın 3 Ağustos 2018'de çıkan sonucunda, aralarında Erman Ekici'nin de bulunduğu 10 sanık, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '101 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 101'er kez olmak üzere toplam 102'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ayrıca 'Örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekinci ile firari 16 sanık hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.



MAHKEME TBB'NİN DAVAYA KATILMASINA KARAR VERDİ



16 sanık ile Erman Ekici'nin, 'İnsanlığa karşı suç' ve 'Kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken; taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de takip ettiği duruşmada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, davaya katılmaya ilişkin talebine dair "Huzurdaki dosya Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük katliam dosyası. Bu olay belki de yüzlerce yıl sonra anılacak bu yargılama da öyle. TBB, insan haklarını korumak görevi doğrultusunda insanlığa karşı işlenen suçlar açısından açılan ilk dava olmasından dolayı katılmak en doğal hakkıdır. Katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızdan biri de Avukat Uygar Coşkun idi. Bu yüzden TBB’nin davaya katılımını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme, bunun üzerine TBB’nin davaya katılmasına karar verdi.



Mahkeme Başkanı, söz isteyen ailelere salonda hoparlör olmamasını gerekçe göstererek mümkün olmadığını ifade etti. Tüm duruşmaları takip ettiklerini dile getiren aileler ise mahkemeden söz almak istedi. Ardından başkan, mikrofon temin edilmesi için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Mikrofonun temin edilmesinin ardından mahkeme başkanı olayda hayatını kaybeden Uygar Coşgun’un annesi Nuray Coşgun’a söz verdi. Oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Coşgun, "Benim torunum, babasını 2 buçuk yaşında kaybetti. Mezarlığa gittiğimizde ‘burası babamın evi’ diyor. Bana ‘bu hayatta ne istersiniz?’ diye sorsalar ‘bir kere daha evladıma sarılmak isterim, bir kere.’ Biz adalet istiyoruz, gerçek adalet istiyoruz" dedi. Hayatını kaybeden Güney Doğan’ın annesi Derman Doğan da oğlunun Ankara’ya barış için geldiğini ifade etti. Oğlunun katledildiğini söyleyen Doğan, mahkemeden adalet istediğini belirtti.



DURUŞMAYA 1 TEMMUZ'DA DEVAM EDİLECEK



Maktul ailelerinin ifadelerinin ardından, mahkemede bir karar çıkmazken, duruşma 1 Temmuz 2024 Günü'ne ertelendi.