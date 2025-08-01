Ankara Gölbaşı'da villaların bulunduğu alanda yangın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, villaların bulunduğu alanda inşaat halindeki bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ankara Gölbaşı'da villaların bulunduğu alanda yangın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan inşaat halindeki müstakil evin üst katında saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Can kaybı yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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