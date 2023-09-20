Ankara Halk Ekmek'ten bakteri iddiasına yanıt

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş, ekmeklerde bakteri olduğu iddiasını yalanladı.



Konuyla ilgili Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvardan gelen analiz sonuçlarına yer verildi.

Açıklamada, üretilen 17 çeşit ekmekte ‘Rope’ (Sünme) dahil halk sağlığını etkileyecek hiçbir bakteriye rastlanmadığı bildirildi.

"Kurumumuzu ciddi bir şekilde zan altında bırakan ve ticari olarak hedef alan iftiralar, uluslararası geçerliliği olan analiz raporu ile çürütülmüştür." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kurumsal imajımıza ve ticari itibarımıza zarar veren açıklamalarda bulunan kişi ve medya organları hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. tesislerinde üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu iddia etmişti.