Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 8°. Yarın için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 3 Aralık 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Sisli
Sisli

8

/

-2

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

10

/

-1

Salı

Bulutlu
Bulutlu

11

/

1

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

6

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