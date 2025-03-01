imsakiye

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Mart 2025

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Mart 2025
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 3 Mart 2025 Pazartesi Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 4 Mart 2025 Salı Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 5 Mart 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Sisli
Sisli

10

/

0

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

1

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

4

Salı

Sisli
Sisli

10

/

2

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

0

Öne Çıkan Video

İngiltere Kralı Charles, Ramazan öncesi hurma paketledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...