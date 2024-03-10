Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 12 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Mart 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.
Bugün
10/
-1
Yarın
13/
0
Salı
18/
1
Çarşamba
16/
6
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