Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 12 Nisan 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 14 Nisan 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.