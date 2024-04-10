Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 12 Nisan 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 14 Nisan 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
23/
8
Yarın
23/
10
Cuma
21/
9
Cumartesi
22/
9
Pazar
21/
8
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