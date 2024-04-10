Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 12 Nisan 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 14 Nisan 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

10

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

9

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

9

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

8

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