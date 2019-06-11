Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı.
Tarım arazileri de dolu yağışı nedeniyle zarar gördü.
Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Ankara hava durumu 11 Haziran 2019 (Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı)
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bir leylek kanadından yaralandı, tarım arazileri de zarar gördü. Meteoroloji, hava durumu tahmininde vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.