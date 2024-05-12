Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 17 Mayıs 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 19 Mayıs 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.