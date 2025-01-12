Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 14 Ocak 2025 Salı Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 15 Ocak 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 16 Ocak 2025 Perşembe Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.