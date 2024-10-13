Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 17 Ekim 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 18 Ekim 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
22/
11
Yarın
23/
8
Çarşamba
22/
9
Perşembe
16/
5
Cuma
16/
3
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