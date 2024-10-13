Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 17 Ekim 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 18 Ekim 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.