Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 16 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.