Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 34°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 19 Temmuz 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.