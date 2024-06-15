Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 17 Haziran 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 18 Haziran 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 19 Haziran 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
29/
17
Yarın
30/
14
Pazartesi
32/
15
Salı
33/
17
Çarşamba
34/
18
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