Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 17 Mart 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Mart 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 19 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.