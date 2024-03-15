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Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 17 Mart 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Mart 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 19 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

3

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

4

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

2

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

15

/

3

Salı

Bulutlu
Bulutlu

16

/

3

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