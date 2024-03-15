Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 17 Mart 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Mart 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 19 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
13/
3
Yarın
10/
4
Pazar
13/
2
Pazartesi
15/
3
Salı
16/
3
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