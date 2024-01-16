Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 18 Ocak 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 19 Ocak 2024 Cuma Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Ocak 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

9

/

2

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

3

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

15

/

5

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

7

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