Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Sisli
Sisli

17

/

7

Yarın

Sisli
Sisli

17

/

6

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

7

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

8

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

7

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