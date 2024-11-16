Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.