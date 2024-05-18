Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 20 Mayıs 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 21 Mayıs 2024 Salı Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

11

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

11

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

27

/

13

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

29

/

15

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