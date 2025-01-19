Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. 21 Ocak 2025 Salı Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 22 Ocak 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

8

/

0

Yarın

Sisli
Sisli

7

/

-1

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-2

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

0

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