Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 5 Kasım 2024 Salı Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°.
Bugün
19/
5
Yarın
16/
7
Pazartesi
11/
0
Salı
11/
0
Çarşamba
10/
2
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