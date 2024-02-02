Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 4 Şubat 2024 Pazar Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 6 Şubat 2024 Salı Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

6

/

0

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-1

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-1

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

7

/

0

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

3

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