Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.
Bugün
37/
22
Yarın
36/
21
Çarşamba
33/
22
Perşembe
33/
21
Cuma
31/
21
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