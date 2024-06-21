Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 23 Haziran 2024 Pazar Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 25 Haziran 2024 Salı Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
33/
19
Yarın
34/
18
Pazar
35/
17
Pazartesi
37/
19
Salı
37/
20
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