Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 23 Haziran 2024 Pazar Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 25 Haziran 2024 Salı Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.