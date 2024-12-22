Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. Yarın için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 24 Aralık 2024 Salı Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.