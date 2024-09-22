Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 24 Eylül 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
19/
13
Yarın
20/
11
Salı
24/
12
Çarşamba
26/
12
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