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Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 26 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 27 Mart 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Sisli
Sisli

11

/

1

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

3

Salı

Bulutlu
Bulutlu

11

/

2

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

3

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