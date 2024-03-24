Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 26 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 27 Mart 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.