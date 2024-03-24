Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 26 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 27 Mart 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
11/
1
Yarın
16/
3
Salı
11/
2
Çarşamba
16/
3
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