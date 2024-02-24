Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 27 Şubat 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
15/
3
Yarın
16/
5
Pazartesi
16/
5
Salı
15/
7
Çarşamba
16/
6
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