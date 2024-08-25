Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 27 Ağustos 2024 Salı Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

30

/

18

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

19

Salı

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

32

/

21

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

33

/

21

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