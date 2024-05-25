Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 22°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 28 Mayıs 2024 Salı Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

22

/

11

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

12

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

10

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

11

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