Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 22°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 28 Mayıs 2024 Salı Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
22/
11
Yarın
18/
12
Salı
21/
10
Çarşamba
24/
11
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