Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 28 Ocak 2025 Salı Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°.