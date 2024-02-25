Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Şubat 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 29 Şubat 2024 Perşembe Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

3

Salı

Bulutlu
Bulutlu

14

/

3

Çarşamba

Sisli
Sisli

16

/

5

Perşembe

Sisli
Sisli

17

/

4

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