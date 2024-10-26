Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Ekim 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Ekim 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 29 Ekim 2024 Salı Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 19°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

7

Salı

Sisli
Sisli

17

/

8

Çarşamba

Sisli
Sisli

19

/

7

Öne Çıkan Video

Yangında mahsur kalan çocuklar ikinci kattan atlayarak kurtuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...