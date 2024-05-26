Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 31 Mayıs 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.