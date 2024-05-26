Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 31 Mayıs 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

13

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

10

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

11

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

13

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

13

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