Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 31 Mayıs 2024 Cuma Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
19/
13
Yarın
22/
10
Çarşamba
23/
11
Perşembe
24/
13
Cuma
25/
13
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