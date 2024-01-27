Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. Yarın için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 30 Ocak 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°.
Bugün
2/
-2
Yarın
2/
-1
Pazartesi
2/
-4
Salı
2/
-2
Çarşamba
3/
-5
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