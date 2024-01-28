Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 30 Ocak 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°.