Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024
Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 31 Aralık 2024 Salı Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 5°.
Bugün
6/
3
Yarın
6/
0
Salı
4/
-2
Çarşamba
5/
-2
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