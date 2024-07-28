Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 30 Temmuz 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
31/
16
Yarın
33/
15
Salı
32/
16
Çarşamba
30/
17
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