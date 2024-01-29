Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 1 Şubat 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 2 Şubat 2024 Cuma Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°.