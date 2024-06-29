Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 2 Temmuz 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

20

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

15

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

15

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

16

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

17

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