Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 6 Ağustos 2024 Salı Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
36/
20
Yarın
35/
20
Salı
34/
19
Çarşamba
34/
19
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