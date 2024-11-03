Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 8 Kasım 2024 Cuma Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Kasım 2024 Pazar Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.