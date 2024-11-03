Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 8 Kasım 2024 Cuma Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Kasım 2024 Pazar Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

-1

Yarın

Sisli
Sisli

13

/

-1

Cuma

Sisli
Sisli

16

/

0

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

0

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

16

/

1

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