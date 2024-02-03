Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 6 Şubat 2024 Salı Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
6/
-2
Yarın
5/
-1
Pazartesi
7/
2
Salı
8/
2
Çarşamba
13/
2
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