Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

15

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

15

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

16

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

17

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

22

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