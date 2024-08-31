Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 2 Eylül 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. 3 Eylül 2024 Salı Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.