Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 2 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.