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Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 2 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

24

/

10

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

12

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

12

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

14

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