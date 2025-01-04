Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. 7 Ocak 2025 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°.
Bugün
9/
2
Yarın
6/
1
Pazartesi
6/
2
Salı
12/
1
Çarşamba
14/
2
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