Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. 7 Ocak 2025 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

1

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

6

/

2

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

1

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

2

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